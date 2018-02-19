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Трамп упрекнул Обаму в бездействии при «вмешательстве» России в выборы

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Фото: Global Look Press/J. Scott Applewhite/dpa
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Президент США Дональд Трамп упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в бездействии приписываемым России попыткам повлиять на избирательную кампанию в стране в 2016 году. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Обама оставался президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему он ничего не сделал в отношении российского вмешательства?» — заметил глава Соединенных Штатов.

Спецслужбы США заявили о «вмешательстве России» в американские выборы еще в январе 2017 года, до ухода президента Барака Обамы. В Белом доме и Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и подчеркивали их необоснованность.

16 февраля власти США предъявили обвинения 13 гражданам РФ в рамках расследования «российского дела». В свою очередь, президент Дональд Трамп заявил, что на фоне этих обвинений США стали посмешищем в глазах России.

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