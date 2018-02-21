Госдеп США не исключил введения санкций против 13 россиян из «списка Мюллера»

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что ведомство может ввести санкции в отношении 13 граждан России, чьи имена внесены в так называемый «список Мюллера».

Об этом Науэрт заявила в ходе брифинга. «Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность», — сказала Науэрт журналистам, интересующимся, будут ли введены санкции в отношении россиян в «списке Мюллера».

Дипломат отметила, что, как правило, введение новых санкций не анонсируется, передает «РИА Новости».

Спецпрокурор США Мюллер, проводящий расследование о «вмешательстве РФ» в американские выборы, якобы имевшем место, ранее официально обвинил 13 граждан России и три российские компании в «сговоре против США».

Портал iz.ru сообщил, что Белый дом не сомневается во «вмешательстве РФ» в выборы, но не видит их влияния. В Кремле все обвинения американской стороны называют голословными и отрицают сговор с предвыборным штабом Трампа.