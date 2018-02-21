Прямой эфир

Госдеп США не исключил введения санкций против 13 россиян из «списка Мюллера»

0
Фото: TASS/AP/Alastair Grant
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что ведомство может ввести санкции в отношении 13 граждан России, чьи имена внесены в так называемый «список Мюллера».

Об этом Науэрт заявила в ходе брифинга. «Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность», — сказала Науэрт журналистам, интересующимся, будут ли введены санкции в отношении россиян в «списке Мюллера».

Дипломат отметила, что, как правило, введение новых санкций не анонсируется, передает «РИА Новости».

Спецпрокурор США Мюллер, проводящий расследование о «вмешательстве РФ» в американские выборы, якобы имевшем место, ранее официально обвинил 13 граждан России и три российские компании в «сговоре против США».

Портал iz.ru сообщил, что Белый дом не сомневается во «вмешательстве РФ» в выборы, но не видит их влияния. В Кремле все обвинения американской стороны называют голословными и отрицают сговор с предвыборным штабом Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп снова обвинил Обаму в неспособности противостоять России
В Кремле заявили об отсутствии доказательств по «вмешательству РФ»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017