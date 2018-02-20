Трамп снова обвинил Обаму в неспособности противостоять России
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил предыдущего американского лидера Барака Обаму в провальной политике по отношению к России.
По его словам, Обама не предотвратил воссоединение Крыма с РФ и не помешал усилению влияния России в Сирии.
«Спасибо вам, «Фокс и друзья», за прекрасную хронику всех провалов администрации Обамы в отношении России, включая Крым, Сирию и многое другое», –– написал Трамп в Twitter.
Так он отреагировал на передачу телеканала Fox News «Фокс и друзья», в которой Обаму обвинили в слабости перед Москвой из-за политики «перезагрузки» отношений и неспособности помешать «вмешательству» РФ в выборы.
При этом Трамп добавил, что при нем США снова «начали одерживать победы».
Thank you to @foxandfriends for the great timeline on all of the failures the Obama Administration had against Russia, including Crimea, Syria and so much more. We are now starting to win again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2018 г.
Дополнил свой пост глава Белого дома цитатой Обамы от 2016 года о невозможности вмешаться в президентские выборы в США.
«Ни один серьезный человек не сможет предположить, что американские выборы каким-то образом могут быть подтасованы, не существует свидетельств того, что это происходило в прошлом или что это происходит сейчас, так что я предлагаю господину Трампу перестать ныть и изложить свои доводы», — сказал Обама.
Комментируя это, Трамп написал: «Это потому, что жуликоватая Хиллари (Клинтон) должна была победить и он не хотел «раскачивать лодку». Когда я с легкостью победил в коллегии выборщиков, игра изменилась, и демократы стали рассказывать историю про Россию (о якобы имевшем место вмешательстве. –– iz.ru)».