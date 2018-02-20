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Трамп снова обвинил Обаму в неспособности противостоять России

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил предыдущего американского лидера Барака Обаму в провальной политике по отношению к России.

По его словам, Обама не предотвратил воссоединение Крыма с РФ и не помешал усилению влияния России в Сирии.

«Спасибо вам, «Фокс и друзья», за прекрасную хронику всех провалов администрации Обамы в отношении России, включая Крым, Сирию и многое другое», –– написал Трамп в Twitter.

Так он отреагировал на передачу телеканала Fox News «Фокс и друзья», в которой Обаму обвинили в слабости перед Москвой из-за политики «перезагрузки» отношений и неспособности помешать «вмешательству» РФ в выборы.

При этом Трамп добавил, что при нем США снова «начали одерживать победы».

Дополнил свой пост глава Белого дома цитатой Обамы от 2016 года о невозможности вмешаться в президентские выборы в США.

«Ни один серьезный человек не сможет предположить, что американские выборы каким-то образом могут быть подтасованы, не существует свидетельств того, что это происходило в прошлом или что это происходит сейчас, так что я предлагаю господину Трампу перестать ныть и изложить свои доводы», — сказал Обама.

Комментируя это, Трамп написал: «Это потому, что жуликоватая Хиллари (Клинтон) должна была победить и он не хотел «раскачивать лодку». Когда я с легкостью победил в коллегии выборщиков, игра изменилась, и демократы стали рассказывать историю про Россию (о якобы имевшем место вмешательстве. –– iz.ru)».

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