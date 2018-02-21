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РФ подготовила материалы для иска против США по дипсобственности

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Россия подготовила все документы для подачи иска в отношении США о незаконном захвате российской дипсобственности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Мы прошли достаточно трудоемкую фазу сбора и обобщения всех материалов. Пакеты всех документов в высокой степени готовности», — цитирует Рябкова агентство ТАСС.

О запусках судебных исков против США 17 февраля говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что захват противоречит Венским конвенциям и американской конституции.

В посольстве РФ в США заявили о нарушении неприкосновенности заблокированной дипсобственности РФ, так как американская сторона не позволяет проверить ее сохранность.

Напомним, в сентябре 2017 года власти США сообщили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Москва намерена судиться с США по факту изъятия дипсобственности.

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