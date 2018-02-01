Госдеп рассказал о состоянии закрытых российских дипобъектов

Помощник госсекретаря США по вопросам дипбезопасности Майкл Эванофф заявил, что закрытые российские дипломатические объекты содержатся в полной неприкосновенности.

«Местные правоохранительные органы сохраняют безопасность всех объектов, которые в настоящее время не используются», — сказал Эванофф «РИА Новости».

Напомним, в сентябре 2017 года власти США сообщили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Москва намерена судиться с США в связи с изъятием дипсобственности.