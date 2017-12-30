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Россия будет настаивать на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

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Фото: Global Look Press/RussiaInUSA/twitter.com
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Москва считает неприемлемым подход администрации президента Дональда Трампа к российской дипломатической собственности в США и настаивает на возобновлении деятельности генконсульства в Сан-Франциско.

С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телекомпании RTVI.

«Мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями», — цитирует сообщение «РИА Новости».

14 декабря президент Дональд Трамп выступил с идеей продать изъятые в США две российские дипломатические дачи, а вырученные средства передать в американскую казну.

2 сентября власти США сообщили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Москве данное решение расценили как враждебный акт. Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия американских властей противоречат нормам международного права.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Москва намерена судиться с США в связи с изъятием ее дипсобственности.

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