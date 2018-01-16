Повредивший дипсобственность РФ в Стокгольме помещен под стражу

Мужчина, несколько раз за январь повредивший дипломатическую собственность России в Стокгольме, помещен под стражу. Об этом сообщила прокурор Сесилия Хольмбум.

«Мужчина находится с субботы под стражей до 26 января и обоснованно подозревается в незаконном проникновении», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, Хольбум отказалась рассказать подробности о возможных мотивах злоумышленника.

Она отметила, что материалы дела могут быть преданы огласке только после предъявления мужчине обвинений.

Как писал портал iz.ru, российский МИД ранее заявил, что 6 января некий гражданин Карнюшин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, после чего умышленно таранил ворота гаража здания торгпредства РФ.

По данным ведомства, 8 января он на грузовике въехал в главные ворота административного здания торгпредства, повредив их, а еще позднее повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения.