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Посольство РФ в США заявило о нарушении неприкосновенности дипсобственности

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Фото: ТАСС/Анатолий Бочинин
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Соединенные Штаты нарушают неприкосновенность заблокированной дипсобственности РФ и не дают проверить ее сохранность, говорится в заявлении посольства России в США.

«Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется. Отказы послу России войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются», — сообщили в диппредставительстве РФ в Вашингтоне.

При этом подчеркивается, что «заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкла Эваноффа, что с нашей собственностью всё в порядке, не вызывают доверия». Ранее Эванофф заявил, что закрытые российские дипломатические объекты содержатся в полной неприкосновенности.

Напомним, в сентябре 2017 года власти США сообщили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Москва намерена судиться с США в связи с изъятием дипсобственности.

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