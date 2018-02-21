Обвиненный во лжи командой Мюллера адвокат признал вину

Адвокат Алекс ван дер Зваан, которому ранее команда спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявила обвинения во лжи, признал свою вину. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на Fox News.

Мюллер, который расследует мнимое вмешательство РФ в американские выборы, предъявил обвинения юристу в даче ложных показаний. По данным СМИ, он предоставил ложные сведения о его работе в период сотрудничества с украинским минюстом в 2012 году, когда его фирма готовила доклад о Юлии Тимошенко.

В настоящий момент Мюллер выдвинул обвинения против бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Рика Гейтса и бывшего главы предвыборного штаба Пола Манафорта.

25 января президент США заявил, что считает версию о якобы вмешательстве России в выборы в стране правдивой. Сам он при этом опроверг свою причастность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз опровергал эту информацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что утверждения о вмешательстве РФ в выборы в США — полные чушь и бред.