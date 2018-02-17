Трамп прокомментировал расследование Мюллера о связи его кампании и России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, которое показало отсутствие сговора между кампанией Трампа и Россией. Об этом заявили в Белом доме.

По информации заявления, Трамп полностью проинформирован о ходе расследования и рад, что оно показывает отсутствие сговора между его кампанией и РФ, а также то, что на исход выборов не было оказано влияние извне, сообщает РИА Новости.

Также глава США заявил, что американский народ должен объединиться для защиты демократии и честных выборов, чтобы не допустить успеха в попытке посеять злобу и раздор.

Трамп уточнил, что сейчас настало время остановить «партизанские атаки» и ложные обвинения, которые призваны продвигать повестку дня «таких плохих игроков, как Россия».

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против 13 россиян и трех компаний во вмешательстве в американские выборы.