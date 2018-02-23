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Спецпрокурор Мюллер выдвинул новые обвинения против Манафорта и Гейтса

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Фото: Global Look Press/Ting Shen/Xinhua
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием мнимого вмешательства РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения в отношении экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Из обвинительного заключения следует, что Манафорт при участии Гейтса «отмыл» не менее $30 млн.

«Манафорт и Гейтс заработали десятки миллионов долларов дохода в результате (лоббистской. — Ред.) работы на Украине», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Мюллер также предъявил обвинения юристу Алексу ван дер Зваану в даче ложных показаний. Адвокат, предположительно, предоставил ложные сведения, касавшиеся работы в период, когда его фирма сотрудничала с Минюстом Украины в 2012 году при подготовке доклада о Юлии Тимошенко.

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