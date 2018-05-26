Путин надеется на прекращение расследования США о вмешательстве в выборы

Президент России Владимир Путин надеется на прекращение расследования США о якобы вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году и развитие двусторонних отношений.

В рамках встречи с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума, комментируя расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, Путин заявил, что надеется на его окончание и выход на первый план российско-американских отношений.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года длится уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум проходит c 24 по 26 мая. Главная тема дискуссий — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.