СМИ сообщают о срыве назначения даты допроса Трампа Мюллером в январе

Президент США Дональд Трамп был близок к тому, чтобы назначить дату интервью со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году, однако в январе 2018 представитель администрации Трампа отправил Мюллеру отказ от дачи показаний на 20 страницах.

Отказ, высказанный Трампом, внес разлад в команду американского лидера. Многие его соратники считали, что после интервью расследование ускорится, а Мюллер начнет задавать более детальные вопросы, оставив в покое, например, бизнес главы государства, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Сейчас у Трампа новая группа юристов, команда Мюллера изложила для них 40 вопросов, которые бы они хотели задать президенту США, особенно отметив решение уволить бывшего главу ФБР Джеймса Коми весной 2017 года и сосредоточившись на контактах с российскими представителями во время предвыборной кампании.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года длится уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.