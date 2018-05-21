Юрист Трампа рассказал о сроке окончания расследования Мюллера по выборам

Спецпрокурор Роберт Мюллер закончит свое расследование по «вмешательству РФ» в выборы в США до 1 сентября, сообщил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани.

«Спецпрокурор планирует завершить к 1 сентября расследование в отношении того, препятствовал ли президент [США Дональд] Трамп «российскому расследованию», — цитирует New York Times слова Джулиани.

Он добавил, что дальнейшее затягивание расследования может плохо повлиять на выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года длится уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.