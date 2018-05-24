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Мюллер устроил Кушнеру второй допрос на семь часов

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Команда спецпрокурора Роберта Мюллера допросила зятя и советника президента США Джареда Кушнера во второй раз, а сам допрос продолжался около семи часов.

Как сообщают анонимные источники, Кушнер оба раза приходил на допрос в качестве свидетеля. Дата второго допроса не уточняется, однако известно, что это произошло в 2018 году, пишет «РИА Новости».

В первый раз зятя Трампа расспрашивали о бывшем советнике президента по нацбезопасности Майкле Флинне. Вторая встреча касалась предполагаемого «сговора с Россией», контактов с иностранцами и увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Также отмечается, что финансовыми сделками семьи Кушнера, которая занимается крупным бизнесом по всему миру, Мюллер не интересовался.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года длится уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

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