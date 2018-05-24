Джулиани поменял мнение по факту дачи Трампом показаний по «делу РФ»

Адвокат президента США Рудольф Джулиани, который ранее заявлял, что Трампу следует отказаться от дачи показаний по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, заявил, что глава государства должен согласиться на допрос.

Джулиани заявил, что глава государства иногда сомневается, стоит ли ему принять участие в допросе, хотя при этом прислушивается к мнению юристов, которые предостерегают его от подобного шага, сообщает «РИА Новости».

6 мая стало известно, что федеральные агенты Роберта Мюллера поговорили с одним из ближайших друзей и доверенных лиц президента Трампа — американским инвестором Томом Барраком.

2 мая юрист президента США рассказал об условиях своего клиента, при которых он сможет ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера по так называемому «российскому делу».

Россия всегда отрицала и сговор с Трампом, и вмешательство в выборы в США.