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Джулиани поменял мнение по факту дачи Трампом показаний по «делу РФ»

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Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
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Адвокат президента США Рудольф Джулиани, который ранее заявлял, что Трампу следует отказаться от дачи показаний по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, заявил, что глава государства должен согласиться на допрос.

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Джулиани заявил, что глава государства иногда сомневается, стоит ли ему принять участие в допросе, хотя при этом прислушивается к мнению юристов, которые предостерегают его от подобного шага, сообщает «РИА Новости».

6 мая стало известно, что федеральные агенты Роберта Мюллера поговорили с одним из ближайших друзей и доверенных лиц президента Трампа — американским инвестором Томом Барраком. 

2 мая юрист президента США рассказал об условиях своего клиента, при которых он сможет ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера по так называемому «российскому делу».

Россия всегда отрицала и сговор с Трампом, и вмешательство в выборы в США.

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