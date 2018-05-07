В Госдепартаменте США открестились от слов Джулиани о смене власти в Иране

Мэр Нью-Йорка с 1994 по 2001 год Рудольф Джулиани, который сейчас является юристом президента США Дональда Трампа, не может говорить от имени Белого дома, заявили в Госдепартаменте в воскресенье, 6 мая.

«Как указывала [пресс-секретарь Белого дома] Сара Сандерс, он не говорит от лица этой администрации ни по внешней политике, ни по какой-либо другой политике», — цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства США.

5 мая Джулиани заявил о желании Трампа сменить нынешний режим в Иране. В Белом доме просьбу прокомментировать слова Джулиани оставили без ответа.

2 мая Рудольф Джулиани рассказал об условиях своего клиента, при которых он сможет ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера по так называемому «российскому делу».