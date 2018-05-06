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Порнозвезда предупредила Трампа о «надвигающемся шторме»

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Порноактриса Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, 5 мая появилась в выпуске телешоу Saturday Night Live. Бывшая звезда фильмов для взрослых снялась в скетче вместе с Алеком Болдуином (исполнил роль президента США Дональда Трампа) и Беном Стиллером (сыграл адвоката Трампа Майкла Коэна).

Семиминутная постановка начинается со звонка «Коэна» «Трампу», в ходе которого тот хотел обсудить скандал вокруг Сторми Дэниэлс. По сюжету «адвокат» путается в телефонах и в одно время звонит нескольким персонажам, в том числе «бывшему врачу президента Харольду Борнстейну» (Мартин Шорт) и «дочери главы государства Иванке Трамп» (Скарлет Йоханссон).

В конце «Трамп» предлагает адвокату позвонить порноактрисе и решить вопрос с ней напрямую «раз и навсегда». В ходе беседы президент отключает «Коэна» от разговора и спрашивает у Дэниэлс, что ей нужно, чтобы замять скандал. «Отставка», — отвечает она.

Позже звезда фильмов для взрослых добавляет: «Я знаю, ты не веришь в изменения климата, но шторм надвигается, детка».

Имя Стефани Клиффорд начало активно обсуждаться в январе 2018 года после того, как в СМИ появилась информация о том, что она была близка с Трампом с 2006 по 2007 год (в это время он уже был женат на Меланье Трамп).

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Тогда сообщалось, что адвокат американского лидера заплатил женщине $130 тыс. за молчание перед президентскими выборами в США. Эти данные в Белом доме опровергли. Сам юрист заявил, что заплатил порноактрисе из личных средств, а в мае стало известно, что Трамп эти средства возместил.

Сама Дэниэлс в феврале заявила, что отрицает связь с Трампом, но уже в марте подала в суд с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее сохранить в тайне историю об отношениях с президентом. Истец заявила, что документ не имеет законной силы, так как Трамп его не подписывал.

В начале мая порнозвезда подала еще один иск против главы государства, обвинив его в клевете. Поводом для судебного разбирательства стал твит Трампа от 18 апреля. В нем американский лидер прокомментировал опубликованный фоторобот мужчины, который якобы угрожал Клиффорд в случае, если она расскажет о связи с ним. Трамп назвал это фотороботом «несуществующего человека», а также заявил об обмане.

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