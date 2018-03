В постели с президентом

Лето 2006 года, как оказалось, выдалось для Дональда Трампа богатым на интрижки. Две женщины заявили, что именно в это время у них была интимная связь с бизнесменом, еще одна сказала, что он к ней домогался. Трамп, который был в то время уже женат на Меланьи, тщетно пытался опровергать утверждения ополчившихся на него дам. Две их них, кстати, — бывшая и действующая порноактрисы, а третья в прошлом была моделью Playboy. Как развивался секс-скандал — разбирался портал iz.ru

В конце января 2018 года газета The Wall Street Journal написала, что за месяц до президентских выборов в США юристконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. ушедшей из индустрии фильмов для взрослых Стефани Клиффорд со сценическим псевдонимом Сторми Дэниелс. Деньги ей дали за неразглашение информации о сексуальных отношениях с Трампом. Барышня подписала соответствующее соглашение.

По словам осведомленных источников издания, 38-летняя Клиффорд, которая сейчас работает стриптизершей, призналась, что с бизнесменом она встретилась на соревнованиях по гольфу в июле 2006 года. Турнир проходил на берегу озера Тахо.

Коэн, Белый дом и сама Клиффорд наперебой стали выступать с опровержениями статьи. В распространенном Fox News заявлении экс-порноактрисы говорилось: «Если бы у меня на самом деле были отношения с Дональдом Трампом, поверьте мне, вы читали бы об этом не в новостях, а в моей книге».

Но несмотря на это, в федеральную избирательную комиссию и министерство юстиции поступили жалобы, авторы которых просили изучить факт платежа и его назначение. Зародились подозрения, что средства были выплачены в нарушение законов, регулирующих финансирование избирательной кампании. Дело в том, что о денежных переводах, которые могут оказать влияние на кампанию, нужно сообщать в профильное ведомство. В данном случае сделка с Клиффорд, если она все-таки была, как раз могла быть нацелена на то, чтобы негативные сведения о кандидате в президенты не попали в информационное поле.

На этом фоне Коэн вынужден был признать, что действительно заплатил стриптизерше $130 тыс., однако сделал это по своей инициативе. Якобы Трамп был не в курсе. Юрист при этом указал, что средства были его собственные, но не уточнил, почему вдруг решил обогатить Клиффорд.

Еще один удар в спину Трамп получил от своего же подчиненного — пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

В начале марта Клиффорд обратилась в суд, требуя признать недействительным соглашение о неразглашении, потому что политик его не подписал. Подписи 28 октября 2016 года (совсем незадолго до выборов) поставили только Коэн и сама стриптизерша. Документ запретил женщине раскрывать какою-либо личную информацию о Трампе или о его сексуальных партнерах, а также обнародовать фото бизнесмена.

В иске отмечается, что близкие отношения Клиффорд и миллиардера продолжались с лета 2006 по 2007 год. Выяснилось, что они встречались не только на озере Тахо, но и в отеле Beverly Hills.

Так вот Сандерс, опровергая интимную связь президента с порнодивой, на брифинге в Белом доме зачем-то сказала, что Трамп выиграл дело в судебном порядке. CNN обратил внимание, что тем самым Сандерс подтвердила сам факт соглашения между Трампом и Клиффорд. По словам близкого к американской администрации источника телеканала, глава государства был очень расстроен из-за слов пресс-секретаря.

На днях бывшая порноактриса предложила вернуть «благодетелю» $130 тыс. ради аннулирования сделки. Реакции со стороны Трампа пока не последовало.

Естественно, пресса ждала реакции Меланьи на все эти события: мало того, что Трамп уже был женат на ней в 2006 году, так еще и за пару месяцев до приписываемой ему интрижки она родила сына Бэррона. Супруга президента достойно хранила молчание долгое время и дала понять, что ее не слишком заботят новые обвинения в адрес мужа. «Она сконцентрирована на своей семье и своей роли первой леди», — говорится в сообщении представителя Меланьи в Twitter.

Вряд ли слухи о романах Трампа действительно оставили ее равнодушной. В конце января стало известно, что Меланья не будет сопровождать президента на форуме в Давосе, хотя ранее эта поездка планировалась. Официально отмену визита первой леди объяснили вопросами логистики и сложностями с расписанием.

Кроме того, CNN узнал, что 22 января у пары была 13-я годовщина свадьбы, однако супруги публично не отмечали праздник. Канал попытался выяснить, было ли по этому случаю какое-то семейное мероприятие, но запросы журналистов оставили без ответов.

За несколько дней до этой даты Меланья опубликовала в соцсети пост с фотографией, на которой она держит под руку не мужа, а сопровождающего ее офицера. При этом сообщение посвящено тому, что прошел год с того момента, как чета Трампов заняла Белый дом.

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world! 🇺🇸 pic.twitter.com/MMRi72ENd0