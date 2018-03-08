В Белом доме заявили о победе Трампа в суде против порноактрисы

Президент США Дональд Трамп выиграл суд у порноактрисы Стефани Клиффорд, которую СМИ подозревали в связи с ним. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже», — сказала Сандерс журналистам и посоветовала обратиться за подробностями к адвокату Трампа.

В феврале стало известно о том, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Позже эту информацию в Белом доме опровергли. Сам юрист заявил, что заплатил порноактрисе из личных средств, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Сообщалось о том, что актриса фильмов для взрослых получила транш за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом. Отмечалось, что отношения между Клиффорд и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году.

Бывшая актриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако потом подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса о недействительности заключенного соглашения о неразглашении информации об отношениях с американским лидером.

Секс-скандал с Клиффорд стал не единственным для президента США. В конце февраля 35-летняя американка Рейчел Крукс обвинила Трампа в сексуальных домогательствах в 2006 году. Американский лидер в категоричной форме отверг сообщения об этом, обвинив The Washington Post в создании фейковых новостей.