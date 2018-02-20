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Трамп отверг обвинения в домогательствах к секретарше 12 лет назад‍

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп отверг обвинения со стороны 35-летней американки Рейчел Крукс, обвинившей его в сексуальных домогательствах в 2006 году. 

«Женщина, которой я не знаю и с которой я, насколько я помню, никогда не встречался, с первой полосы фейковых новостей The Washington Post рассказывает, что я ее целовал на протяжении целых двух минут», — написал Трамп в Twitter

Он отметил, что произошло это, по ее словам, в фойе небоскреба в Нью-Йорке Trump Tower 12 лет назад.

«Этого никогда не было!» — заявил Трамп, отметив, что никто не будет делать ничего подобного при работающих камерах видеонаблюдения. 

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в ноябре 2016 года порноактрисе Стефани Клиффорд заплатили $130 тыс. за то, чтобы она утаила факт своей интимной встречи с республиканцем в июле 2006 года. Это была внебрачная связь, так как свадьба Трампа и Меланьи состоялась в 2005 году.

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