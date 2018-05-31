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Меньше, но лучше

Во время «прямой линии» президента включений из регионов будет меньше, чем раньше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ходе предстоящей «прямой линии» президента Владимира Путина, намеченной на 7 июня, будет задействовано меньше точек видеовключений с мест, чем в прошлых программах, сообщил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сокращение их числа объясняется прежде всего развитием современных каналов связи, расширяющих возможности граждан для прямого общения с главой государства.

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На связь с президентом в ходе «прямой линии» при помощи съемочных групп российских телеканалов выйдут четыре региона, рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с ходом подготовки мероприятия. Это меньше, чем во время проведения предыдущих программ. Информацию о сокращении их числа подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

— Точек будет меньше, — сказал он, отвечая на вопрос «Известий». 

Тенденция к снижению числа включений из регионов, когда в конкретный населенный пункт выезжает большая съемочная группа, наблюдается уже в течение нескольких лет. Так, в прошлом году таких точек было шесть, хотя некоторые из предыдущих «прямых линий» предполагали 10–12 прямых эфиров с мест.

Во многом это объясняется техническим прогрессом, распространением интернета и смартфонов. Граждане активно задают вопросы через социальные сети и записывают видеообращения. Как ранее сообщал Дмитрий Песков, в этот раз в программе будут использованы технические новации, а общения станет больше — «в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении».

«Прямая линия» состоится 7 июня и станет 16-й по счету. Мероприятие проводилось в том числе в 2008–2011 годы, когда Владимир Путин занимал должность председателя правительства. Тогда программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

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