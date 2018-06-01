СМИ сообщили о новом формате «прямой линии» с Путиным

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» свяжется с членами правительства и губернаторами по конференц-связи. Он использует эту возможность, если решит задать вопрос тому или иному чиновнику по поводу обращения или жалобы гражданина.

В связи с этим главам регионов рекомендовано внимательно следить за «прямой линией», не брать в это время отпуск и быть на связи, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Так глава государства может во время «прямой линии» дать прямое поручение руководителям субъектов РФ, а те должны оперативно отреагировать.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня. Это станет 16-м по счету подобным мероприятием. Задать вопрос президенту можно через приложения «Москва — Путину» и OK Live, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по телефону (SMS и MMS) и через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).