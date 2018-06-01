Прямой эфир
Сюжет:

Более полумиллиона вопросов поступило на «прямую линию» с Путиным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 500 тыс. обращений от граждан поступило на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 7 июня. Об этом информирует телеканал «Россия 24».

Меньше, но лучше
Во время «прямой линии» президента включений из регионов будет меньше, чем раньше

Организаторы мероприятия объявили о начале приема вопросов в 08:00 мск 27 мая. Граждане смогут направлять обращения вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные вопросы российскому лидеру зададут в прямом эфире.

По состоянию на 9:00 мск 1 июня в колл-центры «прямой линии» поступило 564175 обращений. Среди популярных обращений фигурируют вопросы по майскому указу главы государства. Зрители интересуются, как властям удастся совершить прорыв в развитии страны и вывести ее в пятерку ведущих экономик мира, а также какие меры будут предприниматься для преодоления демографического кризиса. Кроме того, граждан интересует процесс ежегодного наращивания строительства жилья и темпы снижения ставок по ипотечным кредитам.

Интерес также вызывают действия российских властей на международной арене и в сфере обороны. Вопросы касаются поставок новейшего оружия армии РФ, планов главы государства относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом и ответных мер на санкции иностранных государств.

1 июня стало известно, что Путин во время «прямой линии» может связаться с правительством и губернаторами по конференц-связи. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне прислали почти 190 тыс. вопросов на «Прямую линию» за два дня
Опубликованы первые заданные Путину для «Прямой линии» вопросы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017