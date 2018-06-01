Более полумиллиона вопросов поступило на «прямую линию» с Путиным

Свыше 500 тыс. обращений от граждан поступило на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 7 июня. Об этом информирует телеканал «Россия 24».

Организаторы мероприятия объявили о начале приема вопросов в 08:00 мск 27 мая. Граждане смогут направлять обращения вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные вопросы российскому лидеру зададут в прямом эфире.

По состоянию на 9:00 мск 1 июня в колл-центры «прямой линии» поступило 564175 обращений. Среди популярных обращений фигурируют вопросы по майскому указу главы государства. Зрители интересуются, как властям удастся совершить прорыв в развитии страны и вывести ее в пятерку ведущих экономик мира, а также какие меры будут предприниматься для преодоления демографического кризиса. Кроме того, граждан интересует процесс ежегодного наращивания строительства жилья и темпы снижения ставок по ипотечным кредитам.

Интерес также вызывают действия российских властей на международной арене и в сфере обороны. Вопросы касаются поставок новейшего оружия армии РФ, планов главы государства относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом и ответных мер на санкции иностранных государств.

1 июня стало известно, что Путин во время «прямой линии» может связаться с правительством и губернаторами по конференц-связи.