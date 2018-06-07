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Путин заявил о хорошем потенциале Мутко

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин надеется, что вице-премьер по строительству Виталий Мутко на новом посту справится с поставленными перед ним задачами. Об этом глава государства заявил во время «прямой линии».

Путин добавил, что отдает себе отчет, что вокруг Мутко «много слухов и разговоров», но отметил его профессиональные качества.

«Вместе с тем, хотел бы обратить ваше внимание, что, несмотря на то что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера было немало сделано в этой сфере», — указал Путин, напомнив о числе спортивных объектов, построенных в последние годы в РФ.

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