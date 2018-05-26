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Мутко допустил уход из РФС‍ через 3–4 месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что, возможно, через 3–4 месяца его не будет в организации.

«Руководство страны предложило мне очень серьезный вызов. Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни», — пояснил он причину своего ухода на конференции РФС в субботу, 26 мая.

Мутко добавил, что даже после окончания своей работы в организации он будет «краем глаза смотреть за судьбой российского футбола».

«Напоследок скажу: Football from my heart», — цитирует Мутко «РИА Новости»

Ранее 26 мая Мутко заявил, что построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионы стоит передать клубам. Он также отметил, что если у команд не хватит средств для поддержания функционирования объектов, власти создадут управляющие компании. 

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