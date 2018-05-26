Мутко предложил передать клубам стадионы после ЧМ-2018

Построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионы стоит передать клубам. Об этом 26 мая заявил бывший министр спорта России, ныне вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко на конференции Российского футбольного союза (РФС).

«Стадионы не должны стоять «белым слонами», — объяснил Мутко. По его словам, если у клубов не хватит средств для поддержания функционирования объектов, власти создадут управляющие компании. Отдельно проработают и вопрос с налогообложением, сообщает «Интерфакс».

«Тестовые матчи вселяют оптимизм, на матчи Второй лиги на них собирались по 40 тыс. человек в Самаре, Волгограде, Саранске, Калининграде, там тоже умеют болеть», — отметил вице-премьер.

Отдельно Мутко выделил Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи, который также примет несколько матчей ЧМ-2018. По мнению Мутко, городу необходим свой футбольный клуб, причем «не созданный искусственно».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.