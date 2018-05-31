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Мутко будет курировать Крым и Севастополь

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Полуостров Крым и город федерального значения Севастополь больше не будут под патронажем отдельного вице-премьера и войдут в общую систему региональной политики. Об этом в четверг, 31 мая, сообщил пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

«Судя по распределению полномочий вице-премьеров, Крым и Севастополь войдут в сферу деятельности вице-премьера Виталия Мутко в рамках курирования региональной политики», — сказал он журналистам «РИА Новости»

28 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев распределил обязанности между своими заместителями в новом правительстве. Сообщалось, что Мутко на посту вице-премьера займется жилищной политикой и городской средой, ЖКХ и развитием регионов. 

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