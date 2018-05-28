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Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распределил обязанности между своими заместителями в новом правительстве.

Так, первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов будет отвечать за весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержке предпринимательской инициативы. Об этом говорится в соответствующем документе, утвержденном председателем правительства.

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Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в новом кабмине продолжит заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока. Кроме того, в его полномочия войдет развитие российской Арктики.

Виталий Мутко на посту вице-премьера займется жилищной политикой и городской средой, ЖКХ и развитием регионов. Кроме того, в его сферу ответственности войдет «сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия», курирование «национальной политики и национальных отношений в целом», передает «РИА Новости».

Вице-премьер Максим Акимов будет отвечать за транспорт, связь, инновации, а также вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью. Он будет курировать выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта по созданию безопасных и качественных автодорог. 

В ведение вице-премьера Алексея Гордеева перейдут сельское и лесное хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, природопользование, охрана окружающей среды и экологический надзор. Также за ним закреплена работа по выполнению национального проекта в сфере экологии.

Вице-премьер Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор.

Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать контроль и надзор в сфере образования и науки, санитарно-эпидемиологический надзор.

Ольга Голодец на посту вице-премьера будет отвечать за развитие культуры, спорта и туризма.

Вице-премьеру Юрию Борисову премьер-министр поручил курировать оборонно-промышленный комплекс.

Медведев объявил кадровый состав нового кабмина на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 мая. В тот же день глава государства подписал указ о назначении министров.

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