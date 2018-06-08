Трамп отказался от переговоров с Мэй из-за ее «учительского» тона

Президент США Дональд Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые должны были пройти на саммите «большой семерки» (G7) в канадском Квекбеке.

Об этом газете The Telegraph сообщил источник в американском правительстве. Собеседник издания отметил, что Трамп просто устал от учительского тона Мэй.

«Без обид, но она как школьная учительница. Не думаю, что у нее с кем-то хорошие отношения», — цитирует издание слова источника.

Также сообщается, что Трамп был недоволен частыми просьбами главы британского правительства. По его словам, это выглядело как попытка использовать отношения между странами для собственной выгоды.

7 июня стало известно, что Трамп в рамках саммита «большой семерки» (G7) планирует провести встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и французским лидером Эмманюэлем Макроном.

В саммите, который пройдет 8–9 июня, примут участие США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония.