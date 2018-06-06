Дорогой товарищ

Пока политики и дипломаты состыковывают переговорные позиции КНДР и США в преддверии саммита глав государств 12 июня, умы журналистов заняты не менее интересными моментами. Главных вопросов, которыми задается сейчас мировая пресса, два: где разместятся лидеры двух пока еще противоборствующих лагерей и из чьего кармана будут покрыты расходы на пребывание в Сингапуре Ким Чен Ына и сопровождающих лиц из КНДР — страны, достаточно обеспеченной для развития ракетных и ядерных программ, но слишком бедной, чтобы брать на себя оплату президентского люкса стоимостью в несколько тысяч долларов за ночь. «Известия» разобрались, есть ли желающие помочь Пхеньяну материально.

Место, где творится история

В прошлом сингапурский остров Сентоза был оплотом пиратов. Согласно популярной легенде, морские разбойники привозили сюда своих жертв и закапывали, отчего раньше он назывался совсем по-другому — Остров после смерти. Ныне путеводители именуют Сентозу райским местечком, где среди первозданной тропической природы расположились огромный аквариум, тематический парк развлечений Universal Studios и, разумеется, фешенебельные отели. Сегодня Сентоза являет собой воплощение спокойствия — кстати, именно так название острова и переводится с малайского языка.

12 июня Сентоза обещает вписать в свою историю не только многочисленные легенды, но и поистине историческое событие — считается, что именно здесь состоится первое личное общение лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа (которое, кстати, только во вторник официально подтвердили в Белом доме). Журналисты практически уверены, что встреча, запланированная на 9 утра, произойдет в отеле Capella на Сентозе.

Именно на его территории в конце мая встречались замглавы администрации Белого дома Джо Хагин и глава администрации северокорейского лидера Ким Чанг Сон. Но это еще не всё. В пользу версии о том, что именно Capella, чьи виллы были спроектированы известным британским архитектором сэром Норманом Фостером, станет местом знаменательной встречи, говорит и тот факт, что все номера в отеле давно забронированы, а охрана упорно отгоняет от ворот настырных репортеров.

Сентоза_1 Воздушный пейзаж острова Сентоза, Сингапур Фото: Depositphotos

Кроме того, если верить утечкам из различных дипломатических источников, одно из требований Ким Чен Ына для участия в саммите состояло в том, чтобы встреча с Дональдом Трампом проходила в здании, которое не принадлежало бы европейцу или американцу. Capella подходит под это требование — отелем владеют сингапурские бизнесмены. И если на его обширной территории найдется еще и зал минимум с двумя входами, это место можно счесть идеальным: согласно заранее обговоренному протоколу, лидеры не должны входить на двустороннюю встречу через одну и ту же дверь, дабы, упаси боже, у кого-то не возникло ощущения, что один ждет другого.

Мрамор из Абердина и собственный лифт

Требование об отсутствии западного капитала имеется у товарища Кима и в отношении к местам проживания собственной делегации и даже к отелю, где должен остановиться американский визави с сопровождающими лицами. Место встречи и места проживания — это три разных точки, и это — тоже результат долгих протокольных согласований.

На днях Сингапур объявил обширный район на Орчард-роуд «зоной особого мероприятия» на период 10–14 июня. Согласно местному закону об общественном порядке, это означает, что полиция получает право проводить дополнительные проверки безопасности в этой зоне. А в ней, помимо нескольких посольств, находится и знаменитый отель Shangri-La, ежегодно принимающий высокопоставленный ежегодный международный форум по безопасности и ставший в 2015 году местом исторической встречи председателя КНР Си Цзиньпина с тогдашним лидером Тайваня Ма Инцзю.

Сентоза_1 Полицейское усиление у отеля Shangri-La Фото: REUTERS/Edgar Su

На следующей неделе Shangri-La, которым, что важно, владеет базирующийся в Гонконге малазийский бизнесмен Роберт Куок, скорее всего, примет у себя Дональда Трампа и его многочисленную свиту.

А вот Ким Чен Ын, судя по всему, разместится в другом пятизвездочном отеле — Fullerton. Считается, что именно это место товарищ Ким назвал предпочтительным вариантом для своего пребывания в Сингапуре. И губа у северокорейского лидера, надо сказать, не дура. Величественное здание в самом центре, построенное в неоклассическом стиле с дорическими колонами и полами из абердинского мрамора, неизменно входит в пятерку самых хороших отелей города-государства Сингапур. А президентский люкс может похвастаться не только небольшим фортепьяно и громадной застекленной верандой, но и тем, что подняться в номер площадью 201 кв. м можно незамеченным для окружающим — к номеру ведет собственный лифт.

Как утверждают многочисленные туристические сайты, цены в Fullerton для одного из самых дорогих городов мира вполне умеренные. Президентский люкс, к слову, стоит более $6 тыс. за сутки. Но вот тут-то у северокорейской делегации и возникла проблема.

Платит не тот, кто заказывает музыку

Когда Сингапур был выбран местом проведения встречи Трампа и Кима, СМИ дружно написали о том, что платить за размещение Кима и сопровождающих лиц Пхеньян не намерен. Никаких официальных заявлений об этом со стороны властей Северной Кореи не было, но и опровержений не последовало. Так что необходимость кому-то еще взять на себя расходы за прием делегации из КНДР в Сингапуре приняли как должное.

В конце концов именно так довольно давно было заведено в случае с мероприятиями, которые устраивала Южная Корея. Сеул неизменно брал на себя все расходы за прием северокорейцев на своей территории. К примеру, в ходе нынешней зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане Сеул потратил около $2,6 млн, чтобы привезти на Юг и разместить у себя сотни членов группы поддержки, артистов и политиков (расходы по приему 22 атлетов взял на себя Международный олимпийский комитет). А организация однодневного саммита Юга и Севера в конце апреля предположительно обошлась Сеулу в $5 млн — хорошо, что встреча президента РК Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном прошла на границе и без ночевок.

В случае с приемом северокорейцев в Сингапуре всё несколько сложнее, потому что прославившийся своей щедростью Сеул тут особо ни при чем. Как написала на днях газета Washington Post, американская сторона всерьез думала взять все расходы за прием визави на себя, но в итоге отказалась от этой идеи по соображениям политкорректности — гости из КНДР вполне могли бы на это обидеться. Затем появились предположения, что администрация Дональда Трампа попросила «погасить чек» власти Сингапура. Это косвенно подтверждалось и заявлением министра обороны «города льва» (как поэтично именуют Сингапур) Нг Энг Хена. Он недавно заметил, что его страна готова взять на себя некоторые расходы, связанные с проведением саммита, чтобы обеспечить успех встречи.

— Это затраты, которые мы готовы нести, чтобы сыграть небольшую роль в этой исторической встрече, — сказал он журналистам, не вдаваясь в детали.

Впрочем, позднее официальная представительница Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что вообще-то Вашингтон не собирался платить за размещение северокорейцев и «других об этом не просит». А министерство обороны Сингапура пояснило, что расходы страны, о которых шла речь, касаются затрат на обеспечение безопасности.

Между тем, на этой неделе неожиданно нашлись те, кого не просили, но кто сам выразил желание помочь КНДР материально. Международная кампания по ликвидации ядерного оружия в понедельник заявила, что готова помочь Северной Корее с оплатой сингапурских счетов, пустив на эти цели часть из $1,1 млн, которые организация получила в прошлом году как лауреат Нобелевской премии мира. По словам одной из сотрудниц организации, спасение предстоящей встречи от провала из-за финансовых проблем станет «поддержкой мира на Корейском полуострове и мира, свободного от ядерного оружия».

Впрочем, кто бы ни взял на себя счета за гостиницу, одно это мир не спасет. Потому что помимо отеля, в Сингапуре Киму потребуется еще и лимузин. Если американская делегация заблаговременно доставила к месту встречи часть президентского автопарка, включая президентский лимузин Cadillac, то делегация КНДР везти в Сингапур из Пхеньяна свой автотранспорт не намерена. Но при этом требует, чтобы руководитель страны перемещался по городу-государству на автомобиле классом не ниже, чем у главы Белого дома. О том, кто за это должен платить, деликатно умалчивается.

Но лимузин — это еще цветочки. Когда Сингапур только рассматривался как один из вариантов для проведения встречи Кима и Трампа, многие эксперты высказывали сомнения, что старый, еще советских времен, правительственный борт Ил-62 сможет осилить путь из Пхеньяна до Сингапура. Это делает вероятной аренду Северной Кореей самолета некоей третьей страны. Вероятнее всего, на безвозмездной основе.

Кто останется в выигрыше

Пока у некоторых голова забита думами о предстоящих в связи с саммитом США–КНДР тратах, другие, напротив, активно заняты мыслями о том, как заработать на предстоящей исторической встрече. Одними из первых новые бизнес-возможности прочувствовали различные питейные заведения Сингапура.

Так, один местный бар уже вовсю рекламирует новый коктейль, сочетающий пиво, текилу, традиционную корейскую водку соджу и любимый напиток Дональда Трампа — диетическую «Колу». Назван этот коктейль «Броманс» — модным в последние годы термином, означающим нечто среднее между братством и романом. Тот факт, что Дональд Трамп в принципе не употребляет алкоголь, вряд ли смутит посетителей заведения.

Еще один бар не стал мудрствовать лукаво и назвал свои новые коктейли куда проще – «Ким» и «Трамп». Первый, красного цвета, основан на соджу, тогда как главным ингредиентом второго, голубого, коктейля является бурбон. При этом оба напитка содержат равное количество алкоголя — как поясняется, для того, чтобы избежать пересудов посетителей бара и журналистов относительно того, какой из напитков (или лидеров) сильнее.

Сентоза_1 Коктейли «Ким» и «Трамп» Фото: REUTERS/Edgar Su

Не остались в стороне от грядущей исторической встречи и повара. Кулинары одного из сингапурских отелей придумали к саммиту новое блюдо — бургер «Трамп–Ким». Его начинку сделали из куриного фарша, кимчи и морских водорослей и будут подавать вместе с картошкой фри и традиционными корейскими рисовыми роллами. А запивать всё это предлагается холодным чаем «Саммит»: по большому счету, это всё тот же привычный в Америке и на Западе айс-ти, но с добавлением корейского меда.

Заработать на хайпе, вызванном саммитом, пытаются и сувенирные магазины. Правда, у одного из них — онлайн-шопа при Белом Доме — недавно вышла досадная осечка. Загодя выпустив к встрече в Сингапуре памятные монеты с надписью «Сделка дня» и изображающие силуэты обоих лидеров на фоне национальных флагов, магазин поспешил объявить на монеты скидку — всё из-за того, что в конце мая Дональд Трамп отменил саммит с Кимом, чтобы едва ли не на следующий день вновь его подтвердить.

Сингапурские производители сувениров поступили мудрее. Свой медальон «Мир во всем мире», изображающий голубя, оливковую ветвь, а также розу и магнолию — национальные цветы США и Северной Кореи, они пустили в продажу только 5 июня — в день, когда Белый дом подтвердил встречу в Сингапуре официально. Сколько будет стоить пацифистский медальон в обычном варианте, пока неизвестно, но модель из чистого золота обойдется любителям сувениров с историческим подтекстом в $1 тыс.