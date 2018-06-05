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Трамп предрек начало «чего-то большого» после встречи с лидером КНДР

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Фото: ТАСС/ZUMA/Jaap Arriens
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Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что саммит США и КНДР станет началом «чего-то большого». 

«Встреча в Сингапуре с Северной Кореей, надеюсь, станет началом чего-то большого… мы скоро увидим!» — написал Трамп на своей странице в Twitter 5 июня.

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Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Переговоры о проведении встречи проходили непросто. 24 мая американский лидер даже отказался от переговоров. Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что во время переговоров вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

На время мероприятии ожидается около 5 тыс. представителей СМИ. Сообщалось, что пресс-центр саммита в Сингапуре оборудуют в здании, которое используется в качестве гаража для болидов «Формулы-1» во время соревнований.

2 июня стало известно, что Пхеньян отказался брать на себя расходы по размещению своего лидера в президентском номере отеля Fullerton, который стоит дороже $6 тыс. за ночь. США хотят предложить заплатить за КНДР властям Сингапура.

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