Названо время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре состоится 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Представитель Белого дома отметила, что подготовка к президентскому саммиту продолжается. Сандерс заявила, что команда советников по вопросам национальной безопасности ежедневно проводит для президента брифинги по Северной Корее, пишет ТАСС.

Встреча лидеров КНДР и США запланирована на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая стало известно, что американский лидер отказался от переговоров. Пхеньян тогда заявил, что по-прежнему готов к диалогу. 1 июня глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил проведение саммита.