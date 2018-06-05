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Названо время встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре состоится 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Представитель Белого дома отметила, что подготовка к президентскому саммиту продолжается. Сандерс заявила, что команда советников по вопросам национальной безопасности ежедневно проводит для президента брифинги по Северной Корее, пишет ТАСС.

Встреча лидеров КНДР и США запланирована на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая стало известно, что американский лидер отказался от переговоров. Пхеньян тогда заявил, что по-прежнему готов к диалогу. 1 июня глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил проведение саммита.

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