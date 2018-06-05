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Пресс-центр саммита США–КНДР оборудуют в гаражах «Формулы-1»

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Пресс-центр саммита КНДР–США в Сингапуре будет располагаться в здании, которое используется в качестве гаража для болидов «Формулы-1» во время соревнований.

Отмечается, что там будет несколько зон: рабочая, для интервью, отдыха и столовая. Во время автогонок там находятся 36 гаражей для 12 команд «Формулы-1».

Ранее дипломатические источники сообщили ТАСС, что в Сингапуре на время намеченного на 12 июня саммита ожидается около 5 тыс. представителей СМИ.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 9:00 по местному времени (4:00 мск).

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