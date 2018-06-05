Зампред ЦК Трудовой партии КНДР попросил Трампа инвестировать в туризм

Заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль попросил президента США Дональда Трампа инвестировать в сферу туризма в обмен на то, что Северная Корея будет выступать за денуклеаризацию.

По предварительным данным, речь идет о прибрежной зоне Вонсан-Калма и горнолыжном курорте Масикрен, пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету Dong-a Ilbo и неназванного чиновника.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре состоится 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Встреча лидеров КНДР и США запланирована на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая стало известно, что американский лидер отказался от переговоров. Пхеньян тогда заявил, что по-прежнему готов к диалогу. 1 июня глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил проведение саммита.