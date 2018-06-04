Меланья Трамп не поедет на встречу мужа с Ким Чен Ыном

Супруга президента США Дональда Трампа не будет сопровождать его на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Также Меланья не поедет на саммит G7 в Канаду. Об этом сообщила представитель Белого дома Стефани Гришэм.

Как отмечает телеканал ABC, первая леди США не показывалась на публике уже 24 дня.

«Всю прошлую неделю она участвовала во встречах с персоналом и продолжит эти встречи на этой неделе. Мы занимаемся работой над инициативами и долгосрочным планированием таких мероприятий, как пикник для членов Конгресса и 4 Июля [День независимости США]», –– заявила Гришэм.

Напомним, 14 мая 48-летняя Меланья Трамп перенесла операцию на почках. Медики провели процедуру эмболизации кисты. Через пять дней первая леди смогла вернуться в Белый дом.

С тех пор на публике она не появлялась, что спровоцировало многочисленные слухи и вопросы журналистов.

Позже в своем Twitter Меланья написала, что чувствует себя прекрасно и призвала не спекулировать на ее здоровье.

Саммит G7 в этом году пройдет с 8 по 9 июня.





