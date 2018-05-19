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Трамп написал с ошибкой имя супруги

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп, поздравляя супругу Меланью с выпиской из больницы, написал ее имя с ошибкой.

Как сообщает The Mirror, в субботу первая леди США вернулась в Белый дом после перенесенной операции на почках. В связи с этим Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором назвал супругу Мелани.

«Замечательно, что наша первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелани чувствует себя хорошо», — написал американский лидер, поблагодарив американцев за добрые пожелания и молитвы.

Через некоторое время ошибка была замечена, а твит удален. Трамп разместил аналогичное сообщение, но уже с правильным именем.

14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида 48-летняя Меланья Трамп перенесла операцию на почках.

Медики провели процедуру эмболизации кисты.

Президент США в это время находился в Белом доме, однако по окончании операции на вертолете прибыл в медцентр, чтобы навестить жену. По словам самой Меланьи, она чувствует себя замечательно.

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