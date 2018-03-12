Встреча в Пхеньяне

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с высокой степенью вероятности состоится в Пхеньяне. Об этом «Известиям» рассказали два высокопоставленных правительственных источника в Сеуле. По словам одного из собеседников, на саммите северокорейская сторона намерена поднять вопрос об установлении дипотношений между КНДР и США. Мэр южнокорейского города Кванмён, расположенного недалеко от границы с Северной Кореей, также подтвердил вероятность встречи в Пхеньяне. Между тем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить».

После неожиданного заявления главы Белого дома Дональда Трампа о готовности до мая лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном многих больше всего обеспокоил вопрос о месте проведения исторической встречи. До сих пор ни один действующий лидер США никогда не встречался со своим северокорейским визави, а значит, нет и соответствующего протокольного прецедента.

трамп Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сейчас главным игроком в организации этой встречи является Южная Корея, высокопоставленная делегация которой несколько дней назад вернулась из Пхеньяна, где, в частности, «настраивала» руководство КНДР на прямые переговоры с США.

— Саммит Северной Кореи и США пройдет, скорее всего, в Пхеньяне. В прошлом руководство КНДР не особо стремилось выезжать из страны куда-то, кроме Китая и России. В пользу Пхеньяна говорит и тот факт, что именно Ким Чен Ын выступил с идеей встречи, — заявил «Известиям» высокопоставленный чиновник министерства Республики Корея (РК) по делам объединения.

Он также добавил, что альтернативным вариантом может стать территория Южной Кореи или демилитаризованная зона на границе двух государств, однако, по его словам, «такая вероятность мала». Другой высокопоставленный собеседник «Известий» в южнокорейских дипломатических кругах подчеркнул, что на данный момент вариант встречи именно на территории КНДР прорабатывается как приоритетный.

Вероятность того, что встреча глав США и Северной Кореи обойдется без вовлечения третьих стран (в данном случае Южной Кореи), «Известиям» подтвердил и мэр южнокорейского города Кванмён Ян Ки Дэ.

— В конце апреля Ким Чен Ын встретится с нашим президентом в демилитаризованной зоне. Второй раз в то же место он вряд ли поедет. Либо Трамп прилетит в Пхеньян, либо местом встречи станет какой-то из городов США, — сказал политик.

В пресс-службе администрации США не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос «Известий». Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР.

Сара Хакаби Сандерс Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс Фото: REUTERS/Leah Millis

Не менее важна и сама повестка встречи.

— Северная Корея попросит США об установлении дипломатических отношений, что станет прологом к мирными переговорам, — сообщил «Известиям» источник в министерстве РК по делам объединения.

Представитель правительственных кругов, близкий к разведструктурам Сеула, отметил, что согласие на встречу с Дональдом Трампом стало первым реальным проявлением настроя Ким Чен Ына двигаться в сторону денуклеаризации.

— Ким, похоже, настроен позитивно в отношении мирных переговоров с США и денуклеаризации в течение года, — заявил чиновник «Известиям».

В прошлом Билл Клинтон и Джимми Картер — правда, в статусе бывших, а не действующих президентов США — приезжали в Пхеньян для встречи с предыдущим руководителем КНДР и отцом нынешнего лидера Ким Ир Сеном.

При этом визит главы Белого дома на территорию «противника» вряд ли добавит ему очков в США. Судя по тону заявлений ряда американских чиновников, поворот в отношении Пхеньяна пришелся по вкусу далеко не всем. Так, буквально за день до заявления президента госсекретарь США Рекс Тиллерсон убеждал общественность, что время для переговоров с КНДР еще не наступило.

Однако приезд Ким Чен Ына в США выглядит еще более проблематичным. В 2016 году Дональд Трамп — тогда еще кандидат в президенты — заявил, что готов принять лидера КНДР, пообещав угостить северокорейскую делегацию гамбургерами. Но визит северокорейцев в Вашингтон или Мар-а-Лаго, резиденцию Трампа, где он принимал японского премьера Синдзо Абэ и китайского председателя Си Цзиньпина, потребовал бы от властей США отменить введенный ими же запрет на поездки в страну для руководства КНДР. Единственное место в США, куда товарищ Ким может приехать без соблюдения этих формальностей, — штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где у КНДР есть свое постпредство.

Другие варианты, активно обсуждавшиеся в прессе все выходные, включали в себя участие целого ряда третьих стран. Швейцария и Швеция одними из первых предложили посредническую помощь для встречи лидеров КНДР и США. Вслед за этим с аналогичным предложением выступил экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, назвавший свою страну наиболее подходящей и максимально нейтральной территорией.

Звучали идеи и о возможном привлечении к историческому саммиту Китая, России и Японии — участников шестисторонних переговоров по урегулированию корейской ядерной проблемы. Упоминалась также возможность проведения встречи в нейтральных водах на борту корабля — по примеру той, что состоялась между Джорджем Бушем-старшим и лидером СССР Михаилом Горбачевым на борту советского судна у берегов Мальты в 1989 году.

горбачев Совместная пресс-конференция генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева (справа) и президента США Джорджа Буша-старшего Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

— Швеция или Швейцария могли бы стать оптимальным выбором. Швейцария — ввиду ее нейтральности и личного бэкграунда Кима, который учился там. А Швеция — из-за своей вовлеченности в северокорейские дела. Это одна из немногих стран, имеющих в КНДР посольств и представляющих там интересы американцев, — сказал «Известиям» эксперт токийского Христианского университета и канадского Фонда по изучению Азиатско-Тихоокеанского региона Стивен Наги.

Выбор в качестве площадки России или Китая, по словам эксперта, вряд ли бы устроил США, тогда как проведение встречи с американцами на юге Корейского полуострова не подходит Ким Чен Ыну идеологически.

До прорыва на этой встрече дело вряд ли дойдет, поскольку у сторон слишком разные позиции практически по всем вопросам, заметила в беседе с «Известиями» эксперт Института Дальнего Востока Людмила Захарова. Вместе с тем, саммит вполне может заложить фундамент для разрядки обстановки на полуострове. А пока после свыше десяти ракетных и одного ядерного испытания, которые Пхеньян провел в прошлом году, мир гарантированно получает передышку. Как сказал на днях сам Ким Чен Ын, отныне президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину не придется вставать спозаранку для экстренного совещания со службами нацбезопасности по поводу северокорейских запусков — их Пхеньян, как правило, проводил в 4–5 утра.