Трамп планирует заключить «величайшую сделку для мира»
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что итогом переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном станет «величайшая сделка для мира». Об этом американский лидер заявил 10 марта на политическом митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания).
«Всё может закончиться ничем, либо мы сядем и заключим величайшую сделку для всего мира», — цитирует Трампа U.S.News.
По мнению американского лидера, сейчас Северная Корея действительно хочет добиться мира.
«Думаю, пришло время, и я думаю, что мы показали большую силу», — сказал он, отметив, что договор разрядит общую ядерную напряженность.
Ранее Трамп заявил журналистам, что ожидает огромного успеха в переговорах с северокорейским лидером. Он отметил, что у США в данном вопросе очень большая поддержка.
9 марта Трамп поддержал предложение лидера КНДР Ким Чен Ына провести личную встречу. По словам президента США, Пхеньян заявил о готовности обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Точная дата встречи пока не определена. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что данное мероприятие не состоится, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в сентябре 2017 года после нескольких ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. После этого власти США приняли решение о введении санкций. Данные меры в КНДР назвали «актом войны».