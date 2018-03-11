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Трамп планирует заключить «величайшую сделку для мира»

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что итогом переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном станет «величайшая сделка для мира». Об этом американский лидер заявил 10 марта на политическом митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

«Всё может закончиться ничем, либо мы сядем и заключим величайшую сделку для всего мира», — цитирует Трампа U.S.News.

По мнению американского лидера, сейчас Северная Корея действительно хочет добиться мира.

«Думаю, пришло время, и я думаю, что мы показали большую силу», — сказал он, отметив, что договор разрядит общую ядерную напряженность.

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Ранее Трамп заявил журналистам, что ожидает огромного успеха в переговорах с северокорейским лидером. Он отметил, что у США в данном вопросе очень большая поддержка. 

9 марта Трамп поддержал предложение лидера КНДР Ким Чен Ына провести личную встречу. По словам президента США, Пхеньян заявил о готовности обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. 

Точная дата встречи пока не определена. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что данное мероприятие не состоится, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в сентябре 2017 года после нескольких ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. После этого власти США приняли решение о введении санкций. Данные меры в КНДР назвали «актом войны».

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