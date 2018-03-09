Китай надеется на скорейшее начало диалога между США и КНДР

Китай выражает надежду на скорейшее начало диалога между США и КНДР. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин сообщил в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом.

«Мы согласны с позитивным настроем президента [Трампа] на политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова, надеемся на то, что американская и северокорейская стороны как можно скорее начнут диалог и достигнут позитивных результатов», - цитирует Си Цзиньпина агентство «РИА Новости».

9 марта лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание президенту США Дональду Трампу с предложением провести личную встречу. Американский лидер идею поддержал и позже сообщил, что Пхеньян готов нормализовать отношения с Вашингтоном и обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Москва также поддержала решение о встрече Трампа и Ким Чен Ына. В Евросоюзе выразили надежду на позитивное развитие отношений между государствами в дальнейшем. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала такой шаг обеих сторон «проблеском надежды».