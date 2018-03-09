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Меркель назвала «проблеском надежды» готовность США и КНДР к диалогу

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «проблеском надежды» возможную встречу лидеров США и КНДР.

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«Пока что я считаю это проблеском надежды. Было бы замечательно, если мы увидели здесь разрядку напряженности», - цитирует Меркель агентство ТАСС.

9 марта северокорейский лидер Ким Чен Ын направил послание президенту США Дональду Трампу через начальника безопасности южнокорейского президента Чон Ый Ён, в котором предложил провести личную встречу.

Трамп идею поддержал. Как он позже написал в Twitter, Пхеньян готов нормализовать отношения с Вашингтоном и обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом санкции в отношении Северной Кореи сохранятся до выполнения КНДР обещаний о денуклиаризации.

Москва также поддержала решение о встрече Трампа и Ким Чен Ына. В Евросоюзе готовность двух лидеров к диалогу поприветствовали и выразили надежду на позитивное развитие отношений в дальнейшем.

Также на встрече с южнокорейской делегацией 6 марта Ким Чен Ын заявил о намерении начать «новую историю объединения родины». 

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