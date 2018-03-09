ЕС поприветствовал готовность лидеров США и КНДР встретиться

Евросоюз приветствует готовность лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына провести встречу. Об этом заявила Майя Косьянчич –– представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

«Мы считаем, что готовность президента Трампа согласиться с предложением Ким Чен Ына провести встречу в верхах представляет позитивное развитие. Мы с нетерпением ожидаем ее результатов», –– приводит ее слова «РИА Новости».

Также Косьянчич сообщила, что ситуацию на Корейском полуострове главы МИД стран-членов ЕС обсудят совместно с министром иностранных дел Южной Кореи 19 марта в Брюсселе.

9 марта стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын направил послание президенту США через начальника безопасности южнокорейского президента Чон Ый Ён, в котором предложил провести личную встречу. Трамп идею поддержал.

«Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, не просто о заморозке (ядерной программы). Также в Северной Корее не будут тестировать ракеты в это время», — написал Трамп в Twitter, отметив, что подготовка встречи уже начата.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что место и время встречи будут согласованы позднее, а санкции и давление на Пхеньян сохранятся до выполнения обещаний КНДР о денуклиаризации.

Москва также поддержала решение о встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что диалог Пхеньяна и Вашингтона может способствовать разрядке на Корейском полуострове.