Лавров назвал нужным шагом вероятную встречу лидеров США и КНДР

Готовность лидеров США и КНДР к встрече — шаг в нужном направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он надеется, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся, и это поможет урегулировать ядерную проблему.

Лавров не стал обсуждать, что подтолкнуло стороны к переговорам. Ким заявил, что встретится с Трампом в ходе визита делегации Южной Кореи.

В пятницу президент США подтвердил готовность к диалогу с лидером КНДР. Когда состоится встреча Трампа и Кима, пока неизвестно. Возможно, переговоры пройдут во время межкорейского саммита в конце апреля.

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