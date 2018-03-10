Макрон назвал будущую встречу глав США и КНДР полезной для всего мира

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал готовящуюся встречу президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына полезной для всего мира.

«Очень полезно, что президент Соединенных Штатов встретится с Ким Чен Ыном, я рад, что сегодня возобновляется этот диалог», - цитирует французского лидера агентство ТАСС.

Макрон отметил, что Париж делает все возможное, чтобы способствовать снижению напряженности вокруг Корейского полуострова.

9 марта Трамп поддержал предложение Ким Чен Ына провести личную встречу. Отмечалось, что Пхеньян готов обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова и провести прямые переговоры с Вашингтоном. Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.

Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча не является официальными переговорами между странами ввиду отсутствия необходимых для этого условий. Он добавил, что решение о встрече с Ким Чен Ыном Трамп принял самостоятельно.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, встреча двух лидеров не состоится, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия по денуклеаризации.

Позже Трамп заявил, что санкции против КНДР сохранятся до тех пор, пока окончательно не будет достигнуто соглашение о сворачивании ядерной программы.