Прямой эфир
Сюжет:

Макрон назвал будущую встречу глав США и КНДР полезной для всего мира

0
Фото: REUTERS/Cathal McNaughton
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал готовящуюся встречу президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына полезной для всего мира.

«Мирное наступление» Пхеньяна
Как в Южной Корее относятся к прорыву в отношениях с КНДР

«Очень полезно, что президент Соединенных Штатов встретится с Ким Чен Ыном, я рад, что сегодня возобновляется этот диалог», - цитирует французского лидера агентство ТАСС.

Макрон отметил, что Париж делает все возможное, чтобы способствовать снижению напряженности вокруг Корейского полуострова.

9 марта Трамп поддержал предложение Ким Чен Ына провести личную встречу. Отмечалось, что Пхеньян готов обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова и провести прямые переговоры с Вашингтоном. Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.

Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча не является официальными переговорами между странами ввиду отсутствия необходимых для этого условий. Он добавил, что решение о встрече с Ким Чен Ыном Трамп принял самостоятельно.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, встреча двух лидеров не состоится, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия по денуклеаризации.

Позже Трамп заявил, что санкции против КНДР сохранятся до тех пор, пока окончательно не будет достигнуто соглашение о сворачивании ядерной программы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о важности сделки с КНДР для всего мира
Меркель назвала «проблеском надежды» готовность США и КНДР к диалогу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017