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США не готовы к встрече с КНДР, пока Пхеньян не сделает шаг к денуклеаризации

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не состоится, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия по денуклеаризации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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«И у нас не будет этой встречи, пока мы не увидим конкретных действий, которые соответствуют словам и риторике Северной Кореи», — цитирует Сандерс ТАСС.

9 марта Трамп поддержал предложение Ким Чен Ына провести личную встречу, направленное в послании через начальника безопасности южнокорейского президента Чон Ый Ёна. В документе сказано, что Пхеньян готов обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова и провести прямые переговоры с Вашингтоном.

Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча не является переговорами между странами, для которых условий «пока нет». Он добавил, что решение о встрече с Ким Чен Ыном Трамп принял самостоятельно.

Решение о личной встрече лидеров двух стран поддержали в Москве, Пекине, будущую встречу приветствовали в Евросоюзе и ООН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала такой шаг проблеском надежды

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