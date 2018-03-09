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Генсек ООН приветствует готовность Трампа и Ким Чен Ына к диалогу

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует договоренность лидеров США и КНДР о личной встрече и планах обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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По его словам, в ООН готовы приложить все усилия, чтобы проблема Корейского полуострова была улажена мирным путем.

«Генеральный секретарь воодушевлен объявленной договоренностью между Соединенными Штатами и Корейской Народно-Демократической Республикой о проведении саммита в мае. Он отмечает лидерство и мудрость всех заинтересованных [игроков], а также подтверждает свою поддержку всех усилий, направленных на мирную денуклеаризацию Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности», - цитирует Дюжаррика агентство ТАСС.

8 марта лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание президенту США Дональду Трампу с предложением провести личную встречу. На следующий день американский лидер идею поддержал. В послании сказано, что Северная Корея готова обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова и провести прямые переговоры с США.

Как сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, решение о встрече с Ким Чен Ыном Трамп принял самостоятельно. При этом Тиллерсон подчеркнул, что встреча не является переговорами между Вашингтоном и Пхеньяном, для которых условий «пока нет».

Такой шаг обеих сторон поддержали в Москве, а также в Пекине. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала решение о встрече лидеров «проблеском надежды».  

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