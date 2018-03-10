Трамп заявил о важности сделки с КНДР для всего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с КНДР в случае успеха пойдет на пользу всему миру. Об этом американский лидер написал в Twitter в пятницу, 9 марта.

«Сделка с Северной Кореей очень важна, и, если она будет заключена, это будет очень хорошо для всего мира», — написал американский лидер.

Также Трамп заверил, что сейчас активно идет планирование встречи с Ким Чен Ыном. Место должно быть вскоре определено, отметил он.

8 марта лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание президенту США Дональду Трампу с предложением провести личную встречу. Американский лидер дал согласие. Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.

При этом американский лидер заявил, что санкции против КНДР сохранятся до тех пор, пока окончательно не будет достигнуто соглашение о денуклеаризации.

Глава комитета Совфеда по международной политике Константин Косачёв считает, что данная встреча вселяет надежду, но не гарантирует решения проблем в отношениях двух стран. Он отметил, что пока неясно, какие гарантии безопасности страны, выставленные как условие отказа от ядерной программы, Пхеньян сочтет достаточными.