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Трамп и Си Цзиньпин договорились продолжить давление на КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Chris Jung
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились продолжить давление и сохранить санкции против КНДР до принятия Пхеньяном реальных шагов по денуклеаризации.

Об этом в пятницу, 9 марта, говорится в заявлении Белого дома.

«Трамп выразил надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын изберет курс на более светлое будущее Северной Кореи», — отмечается в сообщении.

8 марта лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание президенту США Дональду Трампу с предложением провести личную встречу. Американский лидер эту идею поддержал. По его словам, Пхеньян заявил о готовности к денуклеаризации Корейского полуострова.

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