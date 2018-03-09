Трамп и Си Цзиньпин договорились продолжить давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились продолжить давление и сохранить санкции против КНДР до принятия Пхеньяном реальных шагов по денуклеаризации.

Об этом в пятницу, 9 марта, говорится в заявлении Белого дома.

«Трамп выразил надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын изберет курс на более светлое будущее Северной Кореи», — отмечается в сообщении.

8 марта лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание президенту США Дональду Трампу с предложением провести личную встречу. Американский лидер эту идею поддержал. По его словам, Пхеньян заявил о готовности к денуклеаризации Корейского полуострова.