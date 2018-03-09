Косачев не ждет от встречи лидеров США и КНДР решения всех проблем между странами

Договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном вселяет надежды, но не гарантирует решения проблем в отношениях двух стран. Такое мнение выразил глава комитета Совфеда по международной политике Константин Косачев.

«Это попытка сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но и не более, ведь даже встреча лидеров враждующих стран – еще не гарантия решения всех проблем», — написал сенатор на своей странице в соцсети Facebook.

Константин Косачев отметил, что пока не ясно, какие гарантии безопасности страны, выставленные как условие отказа от ядерной программы, Пхеньян сочтет достаточными. «Особенно имея дело с Америкой, которая может нарушить любое обязательство, если сочтет, что ей это выгоднее, да еще и во главе с таким непредсказуемым персонажем, как Дональд Трамп», — добавил председатель парламентского комитета. Кроме того, сенатор подчеркнул, что американский лидер намерен сохранять санкции против КНДР до подписания соглашения, а это означает, что диалог будет проходить в условиях давления.

Вместе с тем он выразил «категорическое» приветствие тому, что лидеры двух стран могут провести встречу уже в апреле.

8 марта руководитель Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён передал в устрой форме президенту США Дональду Трампу послание от лидера КНДР с предложением провести встречу между главами двух стран. Американский лидер дал согласие. Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что подготовка к переговорам займет несколько недель.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эту договоренность шагом в правильном направлении и отметил, что он необходим для урегулирования на Корейском полуострове.