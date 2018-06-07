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Макрон представил Вашингтону условия подписания декларации G7

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет итоговую декларацию саммита «большой семерки» (G7) в Квебеке (Канада) в том случае, если США пойдут на уступки с пошлинами, на сделку с Ираном и Парижское соглашение по климату. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французского чиновника, пожелавшего остаться неназванным. 

Французский лидер поставит подпись по декларацией, если Вашингтон пойдет на уступки в постановлениях о пошлинах на сталь и алюминий, уточнил собеседник агентства.

Что касается остальных условий, то президент США Дональд Трамп должен «показать развитие» в отношении ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату, из которого США вышли в июне 2017 года.

Саммит G7 пройдет в Квебеке 8–9 июня 2017 года, на которых президент США Дональд Трамп планирует провести встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Ранее, 6 июня, канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу быть настойчивее в решении ряда проблем, среди которых — выход США из парижского соглашения о климате, выход Белого дома из ядерной сделки и конфликт с США по торговым пошлинам.

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